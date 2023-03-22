Это кадры из пакистанского города Лахор, и на них видно, как трясётся здание. Люди выбегают на..

Землетрясение в Афганистане ощущали ещё в восьми странах

Это кадры из пакистанского города Лахор, и на них видно, как трясётся здание. Люди выбегают на улицы.

Землетрясение произошло вечером 21 марта и было силой 6,5 балла. Эпицентр находился в соседнем Афганистане. Очаг залегал на глубине 190 километров в горах Гиндукуша.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки ощущались на территории шириной в тысячу километров. Они затронули 285 миллионов человек в Пакистане, Индии, Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Кыргызстане, Афганистане, Туркменистане и Китае.

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В Афганистане сообщают о троих погибших. Среди них – 13-летняя девочка из округа Сват, на которую обрушилась стена. 150 человек пострадали. Больницы Свата объявили чрезвычайное положение.

Ещё двое погибших – в провинции Лагман в восточной части страны.

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