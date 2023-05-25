Четверых выживших в авиакатастрофе детей продолжают искать в джунглях Колумбии

Четверых детей, выживших в авиакатастрофе, продолжают искать в джунглях Колумбии. Военные сообщили о новых свидетельствах того,..

Четверых детей, выживших в авиакатастрофе, продолжают искать в джунглях Колумбии. Военные сообщили о новых свидетельствах того, что дети живы и передвигаются по лесу. В поисках участвуют коренные жители.

Одну находку, в 400 метрах от места падения самолёта, сделала женщина из народности нукак-маку.

[Хесус Ривера Ортис, командующий операцией «Эсперанса»]:

«Она обнаружила на земле розовую крышку от детской бутылочки, чёрный чехол для мобильного телефона и, самое главное, – использованный подгузник, который, судя по размеру, может принадлежать 11-месячному малышу Кристиану».

Дети 13, девяти и четырёх лет, а также 11-месячный младенец числятся пропавшими без вести с 1 мая, когда случилась авиакатастрофа. В тот день лёгкий самолёт Cessna 206 выполнял рейс из города Араракуара в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре. На борту было семь человек, включая мать выживших детей.

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Через некоторое время пилот сообщил об отказе двигателя, а потом связь с ним пропала. Разбившийся самолёт и трёх погибших взрослых нашли в джунглях через две недели после катастрофы. Также потребовалось время, чтобы вывезти тела.

Рядом с разбившимся самолётом остались следы пребывания детей: укрытие из листьев и веток, резинка для волос, детская бутылочка, ножницы и остатки фрукта. Позже военные нашли пару обуви, которая могла принадлежать четырёхлетнему мальчику.

Пропавшие дети принадлежат индейской народности уитото. У них есть навыки выживания в джунглях. Это даёт надежду на то, что их смогут найти невредимыми.

В поисках участвуют 350 человек, включая 160 военных. Также задействованы самолёты и вертолёты. Недавно с вертолётов на джунгли сбросили 100 наборов для выживания с едой и водой. Также над лесом разбрасывают листовки с призывом к детям оставаться на месте, чтобы их было легче найти.

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