Слепая девушка выиграла в конкурсе пианистов

13-летняя слепая пианистка Люси победила в финале конкурса The Piano. Выступление проходило 15 марта на сцене в фестивальном зале в Лондоне.





В финал вышли ещё трое музыкантов в возрасте 25, 26 и 27 лет. Отбор проводился в рамках шоу The Piano. Участниками стали музыканты, играющие на пианино на железнодорожных вокзалах по всей Великобритании.





Люси изумила прохожих игрой на пианино на вокзале в Лидсе, исполнив произведение Шопена. Многие снимали её на видео. В соцсетях исполнение Люси посмотрели 3,7 миллиона раз.



Девочка занимается музыкой с трёх лет. У неё аутизм и проблемы с обучением. На сцене юная пианистка была со своим преподавателем музыки Дэниелом.





На конкурсе Люси исполнила «Арабески» Дебюсси, тронув зрителей до слёз. Каждый финалист получил в подарок пианино. Смотрите выступление Люси.

