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Слепая девушка выиграла в конкурсе пианистов

Слепая девушка выиграла в конкурсе пианистов
Слепая девушка выиграла в конкурсе пианистов

13-летняя слепая пианистка Люси победила в финале конкурса The Piano. Выступление проходило 15 марта на сцене в фестивальном зале в Лондоне.


В финал вышли ещё трое музыкантов в возрасте 25, 26 и 27 лет. Отбор проводился в рамках шоу The Piano. Участниками стали музыканты, играющие на пианино на железнодорожных вокзалах по всей Великобритании.


Люси изумила прохожих игрой на пианино на вокзале в Лидсе, исполнив произведение Шопена. Многие снимали её на видео. В соцсетях исполнение Люси посмотрели 3,7 миллиона раз.

Девочка занимается музыкой с трёх лет. У неё аутизм и проблемы с обучением. На сцене юная пианистка была со своим преподавателем музыки Дэниелом.


На конкурсе Люси исполнила «Арабески» Дебюсси, тронув зрителей до слёз. Каждый финалист получил в подарок пианино. Смотрите выступление Люси.

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