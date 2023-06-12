Четверых детей, выживших в авиакатастрофе в Колумбии, нашли спустя 40 дней

Четверых детей, выживших в авиакатастрофе, спустя 40 нашли живыми в джунглях Колумбии. У них обезвоживание, небольшие..

Четверых детей, выживших в авиакатастрофе, спустя 40 нашли живыми в джунглях Колумбии. У них обезвоживание, небольшие травмы и многочисленные следы от укусов насекомых. Сейчас дети в больнице.

[Мануэль Ранок, отец спасённых детей]:

«Дети идут на поправку. Спасибо врачам. Это хорошая больница, и дети в надёжных руках».

Детей в возрасте от года до 13 лет нашли на поляне в пяти километрах от места авиакатастрофы. Обнаружить их помогли служебные собаки. Причём до этого поисковики несколько раз проходили примерно в 50 метрах от места, где находились дети. В операции участвовали 150 военных и 200 добровольцев из общин коренных народов.

Детям пришлось выживать в суровых условиях среди комаров, змей и диких животных. Сначала они ели муку, которую нашли в самолёте. Потом искали съедобные фрукты. Дети принадлежат индейской народности уитото. У старшей сестры Лесли есть неплохие навыки выживания в джунглях. Однако за 40 дней дети сильно ослабли.

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[Генри Герреро, доброволец]:

«Первым делом они нам сказали, что голодны. Они хотели рисового пудинга, хотели хлеба. У них на уме была только еда».

Отец младших детей смог немного поговорить с 13-летней Лесли и узнал, что его супруга через четыре дня после авиакатастрофы была ещё жива. Потом женщина, видимо, чувствуя приближение смерти, велела детям идти через джунгли и попытаться спастись.

Четверо детей попали в авиакатастрофу 1 мая. В тот день они вместе с матерью летели на лёгком самолёте Cessna 206 из города Араракуара в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре. На борту было ещё два человека, включая пилота. Все взрослые погибли.

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