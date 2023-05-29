Семья девятилетней девочки Лекси Комо-Дрисделл готовилась к её дню рождения. Родственники украшали дом и готовили еду для гостей. Сидя в инвалидной коляске, девочка наблюдала за всем происходящем. Она не может ни ходить, ни говорить, поскольку у неё церебральный паралич.



Бабушка Лекси присматривала за годовалым Лиландом. Но работы по дому было много, и бабушка решила помочь родным. Она оставила малыша одного. Увидев, что бабушки нет рядом, Лиланд открыл входную дверь и побежал к бассейну.



Девочка не могла остановить брата, поэтому она закричала изо всех сил! Все бросили свои дела и побежали к Лекси. Первой рядом оказалась бабушка. Девочка рукой указала на открытую дверь. В считанные минуты малыш оказался возле бассейна и, упав в него, начал тонуть. Бабушка подбежала к бассейну и вытащила внука.



«В те минуты было так страшно, когда мы думали, что всё могло плохо кончиться. Мы обнимали его миллион раз. За две секунды жизнь может измениться. Мы благодарны Лекси за быструю реакцию в минуту опасности», – рассказала Келли, мама девочки.

Келли надеется, что случай с её девятилетней дочкой поможет узнать другим, что люди с церебральным параличом тоже умные и способны оценить ситуацию. «Некоторые думают, что если у людей инвалидность, они мало что могут делать. Если бы дочка могла ходить, она удержала бы брата, и он не вышел бы на улицу, – считает Келли. – Её инвалидность только физическая. Она очень умная девочка».



Сразу после этого случая родители установили заграждение вокруг бассейна.



Полицейское управление канадского города Галифакс наградило девочку памятной грамотой. История Лекси появилась в соцсетях и быстро распространилась по всему миру.