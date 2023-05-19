Авиакатастрофа в Колумбии: найдены тела трёх человек, четверых выживших детей ищут

Тела трёх жертв авиакатастрофы нашли в джунглях Колумбии. Ещё четверых пассажиров – детей 13, девяти и..
Дата загрузки: 2023-05-19
Самолёт Cessna 206, на борту которого было семь человек, разбился ещё 1 мая. Он летел из города Араракуара в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре. Пилот сообщил об отказе двигателя, а потом связь с ним пропала.
Место крушения искали более двух недель. Военные обнаружили тела пилота, а также двух взрослых пассажиров из числа коренных народов. Это мужчина и женщина – мать четверых пропавших детей. Их самих там не оказалось.
Позже спасатели с помощью служебных собак нашли укрытие из листьев и веток, детскую бутылочку с водой, резинку для волос, ножницы и остатки фрукта. Военные считают, что дети идут по тропическому лесу, надеясь найти помощь.
[Астрид Касерес, директор Института благосостояния семьи]:
«Мы хотим знать, где находятся дети, поэтому ведём поиски. Операция «Эсперанса» вселяет в нас надежду».
В операции задействованы вертолёты и самолёты. Военным помогают коренные жители.
- [Мария Фатима Валенсия, бабушка пропавших детей]:
«Мне больно из-за потери дочери. И как бабушка я надеюсь, что моих внуков найдут. Когда мне скажут, что они спасены, я буду счастлива».
Авиакатастрофа произошла в труднопроходимом регионе. Для сообщения между городами здесь часто используют лёгкие самолёты, такие как Cessna.
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