Авиакатастрофа в Колумбии: найдены тела трёх человек, четверых выживших детей ищут

Тела трёх жертв авиакатастрофы нашли в джунглях Колумбии. Ещё четверых пассажиров – детей 13, девяти и..

Тела трёх жертв авиакатастрофы нашли в джунглях Колумбии. Ещё четверых пассажиров – детей 13, девяти и четырёх лет, а также 11-месячного младенца – предстоит найти. Считается, что они выжили.

Самолёт Cessna 206, на борту которого было семь человек, разбился ещё 1 мая. Он летел из города Араракуара в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре. Пилот сообщил об отказе двигателя, а потом связь с ним пропала.

Место крушения искали более двух недель. Военные обнаружили тела пилота, а также двух взрослых пассажиров из числа коренных народов. Это мужчина и женщина – мать четверых пропавших детей. Их самих там не оказалось.

Позже спасатели с помощью служебных собак нашли укрытие из листьев и веток, детскую бутылочку с водой, резинку для волос, ножницы и остатки фрукта. Военные считают, что дети идут по тропическому лесу, надеясь найти помощь.

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[Астрид Касерес, директор Института благосостояния семьи]:

«Мы хотим знать, где находятся дети, поэтому ведём поиски. Операция «Эсперанса» вселяет в нас надежду».

В операции задействованы вертолёты и самолёты. Военным помогают коренные жители.

[Мария Фатима Валенсия, бабушка пропавших детей]:

«Мне больно из-за потери дочери. И как бабушка я надеюсь, что моих внуков найдут. Когда мне скажут, что они спасены, я буду счастлива».

Авиакатастрофа произошла в труднопроходимом регионе. Для сообщения между городами здесь часто используют лёгкие самолёты, такие как Cessna.

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