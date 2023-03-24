Мусор продолжает гореть на улицах Парижа

Огонь продолжает пылать на улицах Парижа. Уже больше недели протестующие устраивают беспорядки и погромы не только..

Огонь продолжает пылать на улицах Парижа. Уже больше недели протестующие устраивают беспорядки и погромы не только в столице Франции, но и в других городах. Они требуют отменить повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Недавно законопроект приняли в обход парламента. Это вызвало ещё больше негодования.

Стачки рабочих привели к тому, что отменили сотни железнодорожных и авиарейсов. Также не выходят на работу представители многих профессий, включая учителей.

В целом шествия в Париже проходят мирно. Однако небольшие группы протестующих бьют витрины магазинов, портят уличную мебель и вступают в стычки с полицией.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

В Нанте на западе Франции полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

А в Нормандии на севере рабочие продолжают блокировать поставки топлива с французских нефтеперерабатывающих заводов TotalEnergies.

[Алексис Антониоли, представитель TotalEnergies]:

«Для нас предыдущая пенсионная реформа 10-12 лет назад уже была неприемлема. Мы хотим, чтобы пенсионный возраст составлял 60 лет, а также 55 для тех, кто работает в тяжёлых условиях».

Министр внутренних дел сообщил, что по всей стране более 120 полицейских получили травмы. Около 80 человек были арестованы.

Протесты против пенсионной реформы начались во Франции ещё в январе. Однако после того как правительство провело изменения без голосования в парламенте, выступления стали более ожесточёнными.

Между тем, Макрон нарушил неделю молчания по поводу реформы и заявил, что будет твёрдо стоять на своём. Обещает, что закон вступит в силу к концу года.

Профсоюзы, в свою очередь, призвали к новым выступлениям в выходные, а также к общенациональной забастовке 28 марта. В этот день британский король Карл III должен отправиться в Бордо из Парижа на поезде.

Короткая ссылка на эту страницу: