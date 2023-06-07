Париж очищает воды Сены к летней Олимпиаде-2024

Мусор и пластиковые бутылки, покачивающиеся на воде. Так выглядит сейчас Сена в центре Парижа. Ещё сто..
Дата загрузки: 2023-06-08
Мусор и пластиковые бутылки, покачивающиеся на воде. Так выглядит сейчас Сена в центре Парижа. Ещё сто лет назад здесь безбоязненно плавали спортсмены. Но теперь ни парижане, ни туристы не рискуют это повторить.
[туристка из Великобритании]:
«Думаю, поплавав в ней, я вышла бы грязной».
[житель Парижа]:
«Я сначала посмотрел бы, как поплавают несколько человек, и только потом попробовал бы сам».
[жительница Парижа]:
«Я видела и крыс, и всякое такое. Нет, нет».
[жительница Парижа]:
«Честно говоря, вряд ли я стану купаться в Сене».
Между тем Париж готовиться принять летнюю Олимпиаду-2024. Соревнования по водным видам спорта будут проходить на Сене. Власти города поставили цель – сделать речную воду пригодной для плавания.
К этому же стремится местный учёный Дэн Ангелеску. Он работает над очисткой Сены с 2017 года. Помощь властей ускорит этот процесс. Сейчас Ангелеску берёт пробы речной воды. Анализ показал, что концентрация кишечной палочки и энтерококков низкая. Значит плавать в реке безопасно.
[Дэн Ангелеску, учёный]:
«Всё зависит от погоды, поскольку Сену больше всего загрязняют сильные дожди. Поверхностные сточные воды смешиваются с теми, что текут по канализации, и попадают в реку. Поэтому после дождя река на какое-то время становится грязной».
Эту проблему уже решают. Рядом с вокзалом Аустерлиц строят огромный подземный резервуар вместимостью 50 тысяч кубометров – это более 20 олимпийских бассейнов. Сюда будут поступать поверхностные сточные воды. Потом в течение суток их будут постепенно спускать в канализацию.
Кроме того, в Париже меняют устаревшую канализационную систему, откуда сточные воды сбрасываются прямо в Сену. Власти города надеются, что в реке можно будет безопасно плавать и после Олимпийских игр.
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