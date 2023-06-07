Париж очищает воды Сены к летней Олимпиаде-2024

Мусор и пластиковые бутылки, покачивающиеся на воде. Так выглядит сейчас Сена в центре Парижа. Ещё сто..

Мусор и пластиковые бутылки, покачивающиеся на воде. Так выглядит сейчас Сена в центре Парижа. Ещё сто лет назад здесь безбоязненно плавали спортсмены. Но теперь ни парижане, ни туристы не рискуют это повторить.

[туристка из Великобритании]:

«Думаю, поплавав в ней, я вышла бы грязной». [житель Парижа]:

«Я сначала посмотрел бы, как поплавают несколько человек, и только потом попробовал бы сам». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Я видела и крыс, и всякое такое. Нет, нет». [жительница Парижа]:

«Честно говоря, вряд ли я стану купаться в Сене».

Между тем Париж готовиться принять летнюю Олимпиаду-2024. Соревнования по водным видам спорта будут проходить на Сене. Власти города поставили цель – сделать речную воду пригодной для плавания.

К этому же стремится местный учёный Дэн Ангелеску. Он работает над очисткой Сены с 2017 года. Помощь властей ускорит этот процесс. Сейчас Ангелеску берёт пробы речной воды. Анализ показал, что концентрация кишечной палочки и энтерококков низкая. Значит плавать в реке безопасно.

[Дэн Ангелеску, учёный]:

«Всё зависит от погоды, поскольку Сену больше всего загрязняют сильные дожди. Поверхностные сточные воды смешиваются с теми, что текут по канализации, и попадают в реку. Поэтому после дождя река на какое-то время становится грязной».

Эту проблему уже решают. Рядом с вокзалом Аустерлиц строят огромный подземный резервуар вместимостью 50 тысяч кубометров – это более 20 олимпийских бассейнов. Сюда будут поступать поверхностные сточные воды. Потом в течение суток их будут постепенно спускать в канализацию.

Кроме того, в Париже меняют устаревшую канализационную систему, откуда сточные воды сбрасываются прямо в Сену. Власти города надеются, что в реке можно будет безопасно плавать и после Олимпийских игр.

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