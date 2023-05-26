fb pixel
Телеканал NTD

В центре Сиднея горело огромное здание, стены рухнули

В центре Сиднея горело огромное здание, стены рухнули

Сильный пожар в центре Сиднея. Пламя охватило большое семиэтажное здание. Спасательные службы в срочном порядке эвакуировали..

Дата загрузки: 2023-05-26

В центре Сиднея горело огромное здание, стены рухнули
Сильный пожар в центре Сиднея. Пламя охватило большое семиэтажное здание. Спасательные службы в срочном порядке эвакуировали жителей соседних многоквартирных домов.

[Джереми Фьютрелл, глава спасательной службы]:
«Пожарные-спасатели и полиция Нового Южного Уэльса приложили большие усилия, чтобы на ранних стадиях эвакуировать людей из округи. С радостью сообщаю, что никто из общины не пострадал».

Горело здание заброшенной шляпной фабрики. Оно находится недалеко от центрального железнодорожного вокзала Сиднея.

В какой-то момент произошло обрушение – стены здания рухнули прямо на улицу. К тому времени квартал уже оцепили, и людей там не было.

[очевидица]:

«Потом вырвался огромный столб дыма, и вся стена просто рухнула. Грохот был очень сильным. И потом было много дыма. Звук был очень сильным – земля тряслась».

[очевидец]:
«Вскоре после того как мы сюда приехали, стена обрушилась на землю. Пожарные стояли в стороне, так что всё хорошо. Вроде бы, это было пустое здание».

Пламя частично перекинулось на соседние здания. В тушении огня принимали участие 120 пожарных и 30 единиц спецтехники. В итоге пожар удалось локализовать.

В районе, где случился пожар, временно остановили движение легкорельсового транспорта.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...