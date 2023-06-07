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Десятки пожаров вспыхнули на улицах Парижа во время протестов против пенсионной реформы

Десятки пожаров вспыхнули на улицах Парижа во время протестов против пенсионной реформы

Беспорядки снова охватили Париж во время протестов против пенсионной реформы. Группы молодых людей в чёрном во..

Дата загрузки: 2023-06-08

Десятки пожаров вспыхнули на улицах Парижа во время протестов против пенсионной реформы
Беспорядки снова охватили Париж во время протестов против пенсионной реформы. Группы молодых людей в чёрном во вторник поджигали строительные трейлеры и мусор, а также разбивали витрины, автобусные остановки и рекламные щиты. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

В целом зафиксировали десятки пожаров. Как предполагается, к волне протестов по всей Франции присоединится 400-600 тысяч человек. Это меньше, чем более миллиона протестующих, которые приняли участие в демонстрациях в разгар пенсионных протестов в начале этого года.

В Париже насчитали 31 000 демонстрантов. При этом на охрану порядка направили около 4 000 полицейских.

Профсоюзы до сих пор противостоят решению Макрона повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Они постоянно проводят забастовки и протесты, которые временами перерастают в насилие на периферии.

Макрон говорит, что поднять пенсионный возраст на два года было необходимо, чтобы покрыть растущий пенсионный дефицит. Тем не менее, профсоюзы говорят, что деньги можно найти в другом месте, например, за счёт увеличения налогов для богатых.

Новый пенсионный закон уже подписан. Теперь же крупнейшие профсоюзы начинают сомневаться, стоит ли продолжают фокусировать усилия на всенародных выступлениях.
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