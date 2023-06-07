Беспорядки снова охватили Париж во время протестов против пенсионной реформы. Группы молодых людей в чёрном во..

Десятки пожаров вспыхнули на улицах Парижа во время протестов против пенсионной реформы

Беспорядки снова охватили Париж во время протестов против пенсионной реформы. Группы молодых людей в чёрном во вторник поджигали строительные трейлеры и мусор, а также разбивали витрины, автобусные остановки и рекламные щиты. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

В целом зафиксировали десятки пожаров. Как предполагается, к волне протестов по всей Франции присоединится 400-600 тысяч человек. Это меньше, чем более миллиона протестующих, которые приняли участие в демонстрациях в разгар пенсионных протестов в начале этого года.

В Париже насчитали 31 000 демонстрантов. При этом на охрану порядка направили около 4 000 полицейских.

Профсоюзы до сих пор противостоят решению Макрона повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Они постоянно проводят забастовки и протесты, которые временами перерастают в насилие на периферии.

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Макрон говорит, что поднять пенсионный возраст на два года было необходимо, чтобы покрыть растущий пенсионный дефицит. Тем не менее, профсоюзы говорят, что деньги можно найти в другом месте, например, за счёт увеличения налогов для богатых.

Новый пенсионный закон уже подписан. Теперь же крупнейшие профсоюзы начинают сомневаться, стоит ли продолжают фокусировать усилия на всенародных выступлениях.

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