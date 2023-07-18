Лесные пожары уничтожают дома близ Афин

Лесные пожары, раздуваемые сильным ветром, бесконтрольно бушуют в прибрежных городах недалеко от Афин. Они уже вынудили..
Дата загрузки: 2023-07-18
Пожар вспыхнул в деревне Куварас, примерно в 27 километрах к юго-востоку от греческой столицы. Потом он быстро распространился, охватив приморский жилой район Лагониси – популярный курорт.
[Анна Влаху, жительница Греции]:
«Наш дом там, он ещё не сгорел, но огонь близко, а пожарные ещё не прибыли».
Представитель пожарной службы сообщил, что полиция задержала человека, подозреваемого в поджоге, и что ситуация на местах сложная.
[Иоаннис Артопьос, представитель пожарной службы Греции]:
«В регионе дуют сильные ветры силой 6-7 баллов по шкале Бофорта, с порывами до 8 баллов. Они создают завихрения среди холмов».
С огнем борется более 200 пожарных и 20 солдат. Задействовано почти 70 пожарных машин, 10 самолетов и шесть вертолетов.
Но этого катастрофически не хватает.
[Димитрис Зафиропулос, житель Греции]:
«Пожарных нет, вертолётов нет, самолётов нет. Несколько парней пытались спасти дом, но это невозможно. Огонь слишком сильный, ветер слишком сильный. Ничего нельзя поделать».
В целом в Греции полыхает более 80 пожаров. Самые большие очаги сосредоточены недалеко от Афин. При этом есть вероятность появления новых из-за резкого повышения температуры и сильного ветра.
Летом пожары в Греции случаются часто. Однако сухая зима в этом году создала пороховые условия для огня.
В целом волна тепла обрушилась на всю южную Европу. В Испании, Италии и Греции уже несколько дней держатся экстремальные температуры.
В регион из Африки пришёл уже второй антициклон. Первый назвали «Цербер», а это «Харон». В греческой мифологии он перевозит мёртвых в царство теней.
Ожидается, что из-за «Харона» будет превышена самая высокая зарегистрированная общеевропейская температура в 48,8 градуса по Цельсию. Возможно, на итальянском острове Сардиния.
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