Лесные пожары уничтожают дома близ Афин

Лесные пожары, раздуваемые сильным ветром, бесконтрольно бушуют в прибрежных городах недалеко от Афин. Они уже вынудили..

Лесные пожары, раздуваемые сильным ветром, бесконтрольно бушуют в прибрежных городах недалеко от Афин. Они уже вынудили десятки людей покинуть свои дома. Сотни детей эвакуировали из летнего лагеря. Десятки лошадей вывезли из конюшен в грузовиках.

Пожар вспыхнул в деревне Куварас, примерно в 27 километрах к юго-востоку от греческой столицы. Потом он быстро распространился, охватив приморский жилой район Лагониси – популярный курорт.

[Анна Влаху, жительница Греции]:

«Наш дом там, он ещё не сгорел, но огонь близко, а пожарные ещё не прибыли».

Представитель пожарной службы сообщил, что полиция задержала человека, подозреваемого в поджоге, и что ситуация на местах сложная.

[Иоаннис Артопьос, представитель пожарной службы Греции]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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С огнем борется более 200 пожарных и 20 солдат. Задействовано почти 70 пожарных машин, 10 самолетов и шесть вертолетов.

Но этого катастрофически не хватает.

[Димитрис Зафиропулос, житель Греции]:

«Пожарных нет, вертолётов нет, самолётов нет. Несколько парней пытались спасти дом, но это невозможно. Огонь слишком сильный, ветер слишком сильный. Ничего нельзя поделать».

В целом в Греции полыхает более 80 пожаров. Самые большие очаги сосредоточены недалеко от Афин. При этом есть вероятность появления новых из-за резкого повышения температуры и сильного ветра.

Летом пожары в Греции случаются часто. Однако сухая зима в этом году создала пороховые условия для огня.

В целом волна тепла обрушилась на всю южную Европу. В Испании, Италии и Греции уже несколько дней держатся экстремальные температуры.

В регион из Африки пришёл уже второй антициклон. Первый назвали «Цербер», а это «Харон». В греческой мифологии он перевозит мёртвых в царство теней.

Ожидается, что из-за «Харона» будет превышена самая высокая зарегистрированная общеевропейская температура в 48,8 градуса по Цельсию. Возможно, на итальянском острове Сардиния.

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