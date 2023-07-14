На Адриатическом побережье в Хорватии горят леса, а вместе с ними – дома и автомобили. Из деревни Гребаштица рядом с Шибеником срочно эвакуировали туристов и некоторых местных жителей. Огонь здесь уничтожил несколько домов и машин.

[Иван Доленц, житель Гребаштицы]:

«Мы купили (этот дом) год назад. Прошло всего десять дней, как мы закончили ремонт. А теперь всё сгорело. Что тут скажешь? Вы сами всё видите. Всё было новым, и всё было обставлено».

У Винко сгорел домик для садового инвентаря. Там хранились газонокосилки и насос.

[Винко Яковлевич, житель Гребаштицы]:

«А это машина моего сына. Мало того, что она сгорела, так из-за этого пострадает и его сантехнический бизнес. В машине лежало оборудование на 20 тысяч евро. Всё превратилось в пепел».

Юг Европы страдает от аномальной жары, принесённой тепловой волной «Цербер». В Хорватии температура за 40. Причина пожаров пока не ясна, но известно, что сгорело уже 600 гектаров земли.

Огонь тушат 150 пожарных. Задействованы 50 пожарных машин и пять самолётов. Ситуацию осложняет штормовой ветер.

В Гребаштице отключили электроэнергию. В районе бедствия перекрыли шоссе. В Шибенике открыли временное убежище для эвакуированных.

Синоптики обещают, что в ближайшую неделю жара не спадёт.