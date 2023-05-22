Пепелище на месте зелёных лесов оставил пожар в испанской Эстремадуре

Более 200 спасателей и пожарных из нескольких стран пытаются потушить пожар, который вышел из-под контроля в..

Более 200 спасателей и пожарных из нескольких стран пытаются потушить пожар, который вышел из-под контроля в испанском автономном сообществе Эстремадура на юго-западе страны.

Бедствие уже оставило пепелище вместо тысяч гектаров леса. Также из нескольких деревень пришлось эвакуировать около 700 человек. Люди ожидают новостей в спортивном зале в нескольких километрах от места пожара.

[Анхела Урсачи, эвакуированная]:

«Я чувствую гнев, бессилие, печаль, потому что многие люди потеряли в огне животных, землю и всё остальное. Хотя у меня этого нет, мне грустно, потому что после стольких лет работы они теряют всё. Это несправедливо, особенно учитывая, что кто-то специально совершил поджог».

Огонь вспыхнул в четверг на прошлой неделе. Его раздул сильный ветер скоростью до 60 километров в час.

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На сегодняшний день сгорело более 8000 гектаров некогда зелёных лесов недалеко от границы с Португалией.

Эксперты говорят, что этому способствовала необычно сухая зима в Европе. Кроме того, последние три года в Испании дождей выпадало меньше нормы.

Метеорологи предупреждают, что крайне высокая опасность пожаров сохраняется и в других частях Испании, в частности близ города Сарагоса на северо-востоке страны.

В прошлом году в Испании произошло 493 пожара. Они уничтожили рекордные 307 000 гектаров лесов.

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