Давки на пунктах раздачи муки в Пакистане: не менее 16 погибших

Напуганные люди бегут от пункта раздачи муки в пакистанском Пешваре. Сзади раздаются выстрелы. Полицейские вынуждены стрелять..
Дата загрузки: 2023-04-03
Напуганные люди бегут от пункта раздачи муки в пакистанском Пешваре. Сзади раздаются выстрелы. Полицейские вынуждены стрелять в воздух, чтобы сдержать вышедшую из-под контроля толпу желающих получить продовольствие.
А это Карачи. Здесь возле похожего благотворительного пункта на местном заводе произошла давка. Погибло 11 человек, ещё пятеро доставлены в больницу. Среди погибших – пять женщин и трое детей.
[Фаисал Эдхи, глава благотворительной организации]:
«На фабрике в этом районе несколько дней бедным раздавали деньги. Сегодня собралась большая толпа, что привело к давке. Попытки контролировать толпу только ухудшили ситуацию. Кто-то утонул в близлежащем ручье; кого-то растоптали».
Власти и благотворительные организации организовали пункты раздачи продовольствия по всей стране, чтобы помочь людям пережить растущую инфляцию. Цены в Пакистане подскочили на треть.
Мохаммад пришёл за мукой, которую раздают в Лахоре. Говорит, что сейчас всей его пенсии хватит лишь на семь мешков муки.
В целом за последние дни в разных городах страны произошло несколько трагических инцидентов на таких пунктах. Погибло не менее 16 человек.
Согласно прогнозам экономистов, инфляция в Пакистане пока останется высокой.
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