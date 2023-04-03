Напуганные люди бегут от пункта раздачи муки в пакистанском Пешваре. Сзади раздаются выстрелы. Полицейские вынуждены стрелять..

Давки на пунктах раздачи муки в Пакистане: не менее 16 погибших

Напуганные люди бегут от пункта раздачи муки в пакистанском Пешваре. Сзади раздаются выстрелы. Полицейские вынуждены стрелять в воздух, чтобы сдержать вышедшую из-под контроля толпу желающих получить продовольствие.

А это Карачи. Здесь возле похожего благотворительного пункта на местном заводе произошла давка. Погибло 11 человек, ещё пятеро доставлены в больницу. Среди погибших – пять женщин и трое детей.

[Фаисал Эдхи, глава благотворительной организации]:

«На фабрике в этом районе несколько дней бедным раздавали деньги. Сегодня собралась большая толпа, что привело к давке. Попытки контролировать толпу только ухудшили ситуацию. Кто-то утонул в близлежащем ручье; кого-то растоптали».

Власти и благотворительные организации организовали пункты раздачи продовольствия по всей стране, чтобы помочь людям пережить растущую инфляцию. Цены в Пакистане подскочили на треть.

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Мохаммад пришёл за мукой, которую раздают в Лахоре. Говорит, что сейчас всей его пенсии хватит лишь на семь мешков муки.

В целом за последние дни в разных городах страны произошло несколько трагических инцидентов на таких пунктах. Погибло не менее 16 человек.

Согласно прогнозам экономистов, инфляция в Пакистане пока останется высокой.

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