Не менее 12 человек погибли и сотни пострадали в результате давки на футбольном стадионе в Сальвадоре...

Давка на стадионе в Сальвадоре: 12 погибших и сотни пострадавших

Не менее 12 человек погибли и сотни пострадали в результате давки на футбольном стадионе в Сальвадоре. Около ста человек госпитализированы, некоторые находятся в критическом состоянии.

Трагедия произошла на стадионе «Кускатлан» в Сан-Сальвадоре во время матча двух лучших футбольных клубов страны – «Альянсы» и «ФАС». На 16-й минуте болельщики начали выносить прямо на поле пострадавших в давке. Она началась в одном из проходов, куда устремились те, кто торопился попасть на трибуны.

[Маурисио Арриаса Чикас, директор полиции Сальвадора]:

«На входе собралось примерно 400-500 человек. Им не терпелось посмотреть игру, и некоторые болельщики решили открыть ворота. После этого возникла давка».

Игру остановили. На стадион вызвали спасателей.

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[Луис Амайя, директор по гражданской защите]:

«Машины скорой помощи отреагировали очень быстро, что спасло жизнь многим людям, которые уже находились в критическом состоянии. Им оказали медицинскую помощь».

Стадион «Кускатлан» официально рассчитан на 44 тысячи зрителей, но может вместить более 53 тысяч человек.

Некоторые сальвадорские СМИ высказали предположение, что давка могла возникнуть из-за продажи фальшивых билетов. По мнению журналистов, ворота открыли разгневанные болельщики, поняв, что их обманули.

Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что Национальная полиция и Генеральная прокуратура проведут тщательное расследование.

Напомним, в октябре прошлого года смертоносная давка произошла на стадионе в Индонезии. Тогда погибли 135 зрителей, более 300 пострадали.

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