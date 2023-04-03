Альпинистка месяц проведёт на высочайшей вершине Мексики

Спортсменка Перла Лопес проведёт 32 дня в одиночестве на самой высокой горе Мексики. Альпинистка хочет стать..

Спортсменка Перла Лопес проведёт 32 дня в одиночестве на самой высокой горе Мексики. Альпинистка хочет стать первой женщиной, которая месяц пробудет на вулкане Орисаба. Его высота – более 5600 метров.

[Перла Лопес, спортсменка]:

«Я люблю бросать себе вызов и доводить тело до предела. Мне всегда нравилось делать что-то необычное – то, на что мало кто осмеливается».

Женщину вдохновило достижение испанского альпиниста Фернандо Гарридо. В 1986 году он два месяца провёл на вершине Аконкагуа в Аргентине. Её высота – почти 7000 метров.

Перед восхождением мексиканка прошла медицинское обследование. Необходимо было убедится, что у неё здоровое сердце и ей не грозит высотная болезнь.

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Перла разбила палатку на 15 метров ниже вершины. Это место больше защищено от ветра, и здесь исходит тепло от вулкана.

Каждую неделю к спортсменке приходит команда поддержки. Ей приносят еду и чистую одежду, забирают скопившийся мусор. А медик проверяет состояние её здоровья.

Альпинистка спустится с горы 20 апреля.

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