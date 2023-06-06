Наводнения начались на Гаити: 42 погибших

42 человека погибли на Гаити за последние несколько дней в результате наводнений. Их вызвали проливные дожди...

42 человека погибли на Гаити за последние несколько дней в результате наводнений. Их вызвали проливные дожди.

Затоплено более 13 тысяч домов.

Сильно пострадал город Леоан к западу от столицы Порт-о-Пренса.

[Пханиа Канге, жительница Леоана]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я лишилась пятилетнего сына. Могла потерять двух, но Господь сделал так, что один смог ухватиться за дерево. Я спасла одного, но потеряла второго. Наш дом смыло, я потеряла всё. Добрые люди дали мне одежду».

Ещё десятки людей пропали без вести или пострадали.

Бедствие не миновало и местную больницу. Помещения пытаются привести в порядок.

[Болус Нахоми, глава отделения реанимации]:

«Затопило весь город Леоан, у нас такое впервые. Раньше были наводнения, но это – самое ильное. В Леоане погибло несколько человек, многие пропали без вести».

По словам властей Гаити, в ряде регионов сильно пострадало сельское хозяйство.

Ситуация в стране и так нестабильная из-за насилия со стороны преступных группировок. Это осложняет спасательные работы. Тем не менее, бежавшим от наводнения пытаются доставить продовольствие.

Ливни на Гаити совпадают с началом сезона атлантических ураганов. Он длится с июня по ноябрь.

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