Наводнения и оползни менее чем за месяц унесли жизни 72 человек в штате Химачал-Прадеш на севере..

Более 70 человек погибли на севере Индии во время муссонных дождей

Наводнения и оползни менее чем за месяц унесли жизни 72 человек в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Стихийное бедствие вызвано муссонными дождями. В минувшие выходные в некоторых районах штата выпала месячная норма осадков.

По всему региону заблокировано 700 дорог. Некоторые размыты потоками воды, некоторые разрушены оползнями. На дорогах застряли примерно 500 человек. Их эвакуируют на вертолётах. Также известно, что в горной местности ждут помощи 15 российских туристов.

[Джагат Сингх Неги, представитель властей Химачал-Прадеша]:

«После административного совещания я отправлю команду на заблокированную дорогу между Аутом и Манди. Мы задействуем для ремонта экскаваторы и попытаемся возобновить движение».

От наводнения пострадали сотни жилых домов. Там, где вода отступила, остаётся толстый слой грязи.

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[Бинод, житель города Манди]:

«Наш район был затоплен. Пришлось решать множество проблем, чтобы эвакуировать наши семьи в безопасное место. Все вещи унесло потоками воды, а то, что осталось, в грязи. Теперь мы убираем её самостоятельно».

В штате Джамму и Кашмир приостановлено движение по национальной автомагистрали. В результате в близлежащих районах застряли полторы тысячи индуистских паломников, которые направляются в пещеру в Гималаях.

Ливни и наводнения также обрушились на штаты Раджастхан, Пенджаб и Харьяна. Синоптики обещают, что в ближайшие дни сильные дожди на севере Индии продолжатся.

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