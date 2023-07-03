ДТП со множеством человеческих жертв произошло на западе Кении. Погибло не менее 48 человек. [Петер Отиено,..

ДТП в Кении: не менее 48 погибших

[Петер Отиено, водитель]:

«Я своими глазам видел где-то 20 тел. Под машиной были ещё тела».

ДТП со множеством человеческих жертв произошло на западе Кении. Погибло не менее 48 человек.

Инцидент произошёл в городе Лондиани в вечернее время. Грузовик, который вёз контейнер, съехал с дороги и врезался в другие авто.

[Петер Отиено, водитель]:

«Я выехал на перекрёсток и увидел, что на меня мчится трейлер. Я свернул, избежав лобового столкновения. Водитель сзади меня пошёл на обгон и врезался в него. Трейлер съехал с дороги и ударил другие машины». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Моя жена работает здесь, на перекрёстке. Так что я узнал всё из первых рук. Я примчался сюда и увидел, как людей срочно везут в больницу. Другие всё ещё оставались под трейлером».

По данным кенийского Красного Креста, грузовик протаранил более шести транспортных средств и наехал на пешеходов. Более 20 пострадавших доставили в больницы.

Эта авария стала одной из самых смертоносных для Кении за последние годы. В прошлом году 34 человека погибло в центральной части страны, когда автобус рухнул с моста в реку.

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