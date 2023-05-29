В горах на севере Пакистана лавина сошла на кочевое племя. Несколько семей оказались в снежной ловушке...

11 погибших: лавина сошла на кочевников в Пакистане

В горах на севере Пакистана лавина сошла на кочевое племя. Несколько семей оказались в снежной ловушке. Сообщается об одиннадцати погибших. Ещё 13 человек пострадали.

[выжившая]:

«Наши люди погибли в происшествии на вершине Шоунтер».

Перевал Шоунтер находится на высоте 4420 метров над уровнем моря. Связывает район Астор в регионе Гилгит-Балтистан с соседней Кашмирской долиной.

Поисково-спасательную операцию затруднили суровые погодные условия – спасателям было сложно добраться до места происшествия.

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Однако тела погибших уже нашли.

Пострадавших доставили в местную больницу, и они в критическом состоянии. Среди них есть ребёнок.

Летом пакистанские кочевники традиционно гонят стада коз с равнин Пенджаба на высокие луга Кашмирской долины, а затем в соседний Гилгит-Балтистан через перевал Шоунтер.

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