Три массовые стрельбы на День независимости США: 10 погибших, 38 раненых

Десять человек погибли и 38 были ранены в США в результате трёх инцидентов с массовой стрельбой..

Десять человек погибли и 38 были ранены в США в результате трёх инцидентов с массовой стрельбой в праздничные выходные, посвящённые Дню независимости. Они произошли в Филадельфии, Балтиморе и Форт-Уорте.

В Форт-Уорте стрельба была на фестивале. Погибших трое, раненых восемь.

В Филадельфии пять человек погибли и двое были ранены после того, как мужчина в бронежилете открыл стрельбу из автомата по прохожим. При этом ранения получили двухлетний ребёнок и 13-летний мальчик.

В Балтиморе инцидент с массовой стрельбой унёс жизни двух человек. 28 были ранены, половина из них – дети. Огонь мужчина открыл на уличной вечеринке в жилом квартале.

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Мотивы всех трёх нападавших остаются неясными.

Эксперты отмечают, что подобные инциденты происходят на День независимости регулярно.

[Джеймс Алан Фокс, профессор криминалистики]:

«Я не удивлён, поскольку отслеживаю данные о массовой стрельбе на 4 июля последние десять лет. В среднем 4 июля происходит пять таких инцидентов. Так что я ожидал, что в этом году у нас будут проблемы. И этот год особенно трудный из-за того, что 4 июля пришлось на вторник, то есть для многих американцев 3 и 4 июля стали частью длинных выходных».

Массовая стрельба в США бывает всё чаще. В 2023 году произошло 340 подобных инцидентов. Такие данные учитывают случаи, в которых было убито или ранено не менее четырёх человек, не считая стрелка.

Президент Джо Байден в очередной раз осудил насилие и вновь призвал ужесточить американские законы об оружии.

При этом его оппоненты республиканцы обычно блокируют попытки реформировать такие законы, поскольку, по их мнению, это нарушает Вторую поправку к Конституции США. Она гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия. Поправка вступила в силу ещё в 1791 году.

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