Жертв жестокого нападения на школу хоронят в угандийском городке Мпондве. В результате атаки исламистских боевиков погиб..

Исламисты атаковали школу в Уганде: более 40 человек погибло

Жертв жестокого нападения на школу хоронят в угандийском городке Мпондве. В результате атаки исламистских боевиков погиб 41 человек. Это 38 школьников, охранник и двое местных жителей. Восемь учащихся получили тяжёлые ранения, один позже скончался в больнице.

Школа вместе с общежитием находится в двух километрах от границы с ДР Конго. По данным военных и полиции, нападение совершили повстанцы из группировки «Альянс демократических сил». Власти Уганды считают её террористической.

Боевики, вооружённые огнестрельным оружием и мачете, ворвались на территорию школы поздно вечером. Они напали на детей, некоторых подожгли, украли запасы продовольствия и похитили шестерых школьников. Полиция считает, что их взяли в качестве носильщиков. После нападения исламисты направились в сторону границы.

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Угандийцы потрясены нападением, поскольку на приграничных территориях такое случается редко. Президент страны Йовери Кагута Мусевени называет безопасность сильной стороной своего правительства.

[Кабуго Флоренс, депутат от округа Касесе]:

«Почему наших школьников убили, если нам говорят, что границы защищены? Пусть военные расскажут нам, где были, когда эти убийцы напали на наших людей. <…> Где они были ночью? Люди говорят, что слышали выстрелы ещё в 10 часов вечера. Сотрудники служб безопасности не вмешались в эту ситуацию. А сейчас их здесь тысячи».

Террористическая группировка изначально действовала только в Уганде, потом переместилась и в ДР Конго. Поэтому угандийские военные присутствуют и в соседней стране.

[Дик Олум, генерал-майор]:

«Очень прискорбно, что была допущена ошибка, и наших детей убили. Здесь была очень спокойная обстановка, поэтому я разместил своих солдат в ДРК. Мы находились в Конго. Видеть такие атаки дома тяжело. Безопасность – это совместная работа. Почему вы, люди, молчите, когда видите незнакомцев?»

«Альянс демократических сил» редко берёт на себя ответственность за атаки. Известно, что у группировки есть связи с «Исламским государством»* – террористической организацией, признанной экстремистской в России и других странах.

‌*«Исламское государство» – организация, которая считается в России террористической и запрещена

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