В Перу готовятся к эвакуации из-за извержения Убинаса

[Фреди Апаса, вулканолог]:

«Вулканический пепел оседает с севера от вулкана. Главным образом пострадали близлежащие города Санта-Роса-де-Пара и Салинас. Это коснулось сотен людей. Также пострадали сельскохозяйственные посевы».

Вулкан Убинас продолжает извергаться, выбрасывая в атмосферу пепел и дым. Власти Перу разработали план масштабной эвакуации. В последние дни столбы вулканического пепла поднимаются на высоту до полутора километров.

Убинас активизировался в начале июня. На прошлой неделе его поведение стало угрожающим. Он выбрасывал столбы дыма и пепла на высоту до двух с половиной километров.

[Фреди Апаса, вулканолог]:

«Превентивные меры уже приняты. Также примерно в 11 километрах от вулкана, в Сирауайе, есть временное убежище. Если извержение усилится, то туда будут эвакуировать людей».

Вулкан Убинас расположен в регионе Мокегуа на юго-западе Перу. Это самый активный вулкан в стране. Первое извержение зарегистрировали в 1550 году. До 1969 он извергался 16 раз, потом затих почти на 40 лет.

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Следующее извержение началось в 2006-м и длилось больше года. Потом Убинас активизировался в 2014 году, а затем в 2019-м. Тогда пришлось эвакуировать всё население близлежащих городов.

На юге страны насчитывается больше десятка действующих вулканов. Перу находится в так называемом тихоокеанском вулканическом огненном кольце, где наблюдается высокая вулканическая активность и часто происходят землетрясения.

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