Они надеялись укрыться в здании от катастрофического извержения Везувия, но всё равно погибли. Археологи нашли в..

Спасались от извержения Везувия: три новых скелета нашли в Помпеях

Они надеялись укрыться в здании от катастрофического извержения Везувия, но всё равно погибли. Археологи нашли в Помпеях три новых скелета – двух женщин и ребёнка лет четырёх. Их придавило крышей, которая, вероятно, рухнула под тяжестью пирокластических пород. У погибших переломаны кости.

Здание, где найдены жертвы, было построен в эпоху Самнитских войн – ещё до нашей эры. В I веке бывший жилой дом стал общественным зданием. Здесь располагались прачечная, пекарня, помещение с жерновами для перемола зерна и кухня.

В атриуме археологи нашли две маленькие комнаты с фресками на стенах. На них изображены мифологические сцены.

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Извержение Везувия произошло в 79 году нашей эры. Погибли тысячи жителей четырёх римских городов – Помпеев, Геркуланума, Стабий и Оплонтиса.

Систематичные раскопки в Помпеях начались два с половиной века назад. За это время археологи нашли 1300 жертв извержения. Сейчас учёные используют современные технологии, чтобы точно выяснить, как погибли эти люди.

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