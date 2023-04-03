Смертельный номер: как крокодилов «водят» к врачу в зоопарке в Перу

Смертельный номер – так можно назвать эту процедуру в зоопарке Уачипа в Лиме. 16 человек понадобилось,..
Дата загрузки: 2023-04-03
Смертельный номер – так можно назвать эту процедуру в зоопарке Уачипа в Лиме. 16 человек понадобилось, чтобы поймать здесь нескольких питомцев – острорылых крокодилов. Рептилии пугали людей щёлканьем зубов и опасными бросками, но всё равно проиграли в неравной битве.
В зоопарке держат самца по кличке Коко и трёх самок. Их зовут Ла-Нинья, Ла-Пинта и Ла-Санта-Мария.
[Хосе Флорес, смотритель зоопарка]:
«Самец Коко – длиной четыре с половиной метра и весит 230 килограммов. Ещё есть три самки. Одна весит 90 килограммов, вторая – 100, а третья – 105».
Пойманных рептилий погрузили на деревянные носилки и доставили на медицинский осмотр. Их взвесили, измерили и взяли у них кровь на анализ. Ветеринары также проверили состояние крокодильей чешуи.
[Эдуардо Тафур, ветеринар]:
«Процедура включает медосмотр и отбор образцов для анализа. Она способствует не только поддержанию здоровья наших крокодилов, но и защите вида в целом».
После осмотра хищных рептилий вернули в вольер. Никто не пострадал.
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