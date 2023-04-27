Два молодых калифорнийского кондора Эния и Улу скоро начнут самостоятельную и вольную жизнь. Птенцы родились чуть..

Двух калифорнийских кондоров выпустят в дикую природу в горах Мексики

Два молодых калифорнийского кондора Эния и Улу скоро начнут самостоятельную и вольную жизнь. Птенцы родились чуть больше года назад в зоопарке Чапультепек в Мехико.

Здесь живёт единственная в Мексике пара калифорнийских кондоров, которая приносит потомство. Всех птенцов выпускают в дикую природу. Это помогает восстанавливать популяцию редких птиц. В прошлом столетии она оказалась на грани исчезновения из-за чрезмерной охоты.

Сначала птенцов переведут в просторный вольер в горы Сьерра-де-Сан-Педро-Мартир. Они находятся в мексиканском штате Нижняя Калифорния. После акклиматизации Эния и Улу получат свободу.

[Фернандо Гуаль Силь, директор зоопарка Чапультепек]:

«Почему Сан-Педро-Мартир? Потому что там находятся сосновые и дубовые леса. Они в числе лучше всего сохранившихся в Мексике и мире. Это отличная среда обитания для птиц, особенно для кондоров».

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В горах создан национальный парк с одноимённым названием. Эту территорию хорошо охраняют от браконьеров.

Птенцы калифорнийских кондоров становятся самостоятельными в 12 месяцев, а в три года считаются взрослыми.

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