Вулкан Попокатепетль в Мексике извергает клубы дыма и пепла

Клубы дыма и пепла продолжает извергать вулкан Попокатепетль в Мексике. Выбросы достигают высоты в полкилометра. Попокатепетль, или Эль-Попо, как его называют местные жители, – один из самых активных вулканов в стране. Он находится всего в 70 километрах от Мехико. В столичной агломерации живёт более 20 миллионов человек.

Вулкан засыпает близлежащие города пеплом уже неделю. Людям трудно дышать. Приходится постоянно подметать улицы. Фермеры беспокоятся за урожай.

[Хуана Эрнандес, жительница Сантьяго-Салисинтлы]:

«Вулканический пепел разбросан по всему тротуару. У некоторых детей от него болят глаза и горло». [Даниэль Апанко, житель Сантьяго-Салисинтлы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Национальная служба гражданской обороны сообщает, что содержание пепла в выбросах уменьшилось. Однако поведение вулкана по-прежнему вызывает тревогу.

Власти закрыли школы в одиннадцати городах. Людям рекомендуют не приближаться к вулкану ближе, чем на 12 километров. Действует жёлтый уровень опасности. Ранее Международный аэропорт в Мехико приостановил работу на пять часов.

Попокатепетль – вторая по высоте гора Мексики. Она возвышается на 5426 метров над уровнем моря. За последние 500 лет вулкан извергался более 20 раз. В 1947 году он заснул, а в 94-м снова активизировался. Сильные извержения здесь были в периоды с 2000 по 2003 год и с 2012 по 2016 год. Тогда десятки тысяч людей были вынуждены эвакуироваться.

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