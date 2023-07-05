В Перу вулкан Убинас выбрасывает пепел на высоту 5500 метров

Убинас – самый активный вулкан в Перу – дважды выбросил столбы пепла и дыма на высоту пять с половиной километров. Ветер рассеял пепел по южному и юго-восточному склону горы. У подножия вулкана живут более 2000 человек.

[Фреди Апаса, вулканолог]:

«Мы порекомендуем властям эвакуировать людей во временные убежища, созданные в Сирауайе».

Вулкан активизировался месяц назад. Сначала он выбрасывал пепел на высоту до двух с половиной километров. В регионе объявили жёлтый уровень опасности. Сейчас его повысили до оранжевого.

[Кэтрин Варгас, вулканолог]:

«Мы зарегистрировали в целом 16 взрывов. Такое будет продолжаться в ближайшие часы и дни, а, может быть, недели. Опираясь на информацию наших специалистов, мы своевременно предложим эвакуировать людей».

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Убинас бездействовал с 2019 года. Перед этим извержение было довольно серьёзным. Произошло три мощных взрыва. Столбы дыма и пепла поднимались вверх на пять километров. Власти эвакуировали жителей близлежащих деревень. Пепел и дым достигли даже Боливии.

Вулкан также извергался с 2006 по 2007 год, а потом в 2014-м. До этих извержений он спал 40 лет. Наблюдают за ним с XVI века. Впервые извержение зарегистрировали в 1550 году. До 1969 года всего их было 16.

На юге Перу насчитывается больше десятка действующих вулканов. Андская страна находится в регионе тихоокеанского вулканического огненного кольца, где часто происходят извержения и землетрясения.

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