Женщина удивила бездомного предложением работы

Однажды канадка Даниэль Макдафф из города Ньюкасл провинции Онтарио увидела возле аптеки бездомного. Он читал книгу, а прохожие подавали ему мелочь.



Даниэль решила поговорить с бродягой. Как выяснилось, мужчину зовут Брайан Баннистер, ему 60 лет. Он избавился от алкогольной зависимости. Потерял двух жён. Одна погибла в аварии, а другая умерла от рака. Последние два года были особенно тяжёлыми, на лучшее уже не надеялся. Живёт в сарае.



После разговора Даниэль предложила мужчине работу на ферме. «Предложение работы меня ошеломило. У неё это просто шло от сердца, я благодарю её каждый день», – рассказал Брайан.



На ферме Брайан вместе с Даниэль и другими работниками чистят стойла, носят сено и ухаживают за животными. Их на ферме 200, включая коз, коров, лошадей и собак.



Даниэль подстригла Брайана. Впервые за два года он побрился. Женщина дала мужчине телефон и помогла получить доступ к финансовой помощи от провинции.



«Он очень добрый. Замечательно общается с моими детьми и животными. Мы очень ценим его помощь на ферме, – рассказала Даниэль. – Он просто попал в трудную ситуацию».



Даниэль организовала сбор средств для Брайана на платформе GoFundMe.

«Я очень хочу собрать достаточно денег, чтобы Брайан смог поселиться в хорошем тёплом месте. Он жил в холодном сарае. Пока мы сняли для него гостиницу на два дня. Срочно нужна помощь», – написала она.



Собрали 10 810 канадских долларов на жильё и одежду. Брайана тронула поддержка людей. «Я изумлён. Не могу поверить, что кто-то так заботится обо мне», – сказал мужчина.



«Этот случай тоже повлиял на мою жизнь. Моё единственное желание – помочь людям, оставшимся без крова. Но для этого нужно объединить усилия многих. Именно это помогло Брайану. Думаю, поэтому мы смогли за короткое время решить его проблемы», – поделилась Даниэль.