fb pixel
Телеканал NTD

Женщина удивила бездомного предложением работы

Женщина удивила бездомного предложением работы
Женщина удивила бездомного предложением работы

Однажды канадка Даниэль Макдафф из города Ньюкасл провинции Онтарио увидела возле аптеки бездомного. Он читал книгу, а прохожие подавали ему мелочь.

Даниэль решила поговорить с бродягой. Как выяснилось, мужчину зовут Брайан Баннистер, ему 60 лет. Он избавился от алкогольной зависимости. Потерял двух жён. Одна погибла в аварии, а другая умерла от рака. Последние два года были особенно тяжёлыми, на лучшее уже не надеялся. Живёт в сарае.

После разговора Даниэль предложила мужчине работу на ферме. «Предложение работы меня ошеломило. У неё это просто шло от сердца, я благодарю её каждый день», – рассказал Брайан.

На ферме Брайан вместе с Даниэль и другими работниками чистят стойла, носят сено и ухаживают за животными. Их на ферме 200, включая коз, коров, лошадей и собак.

Даниэль подстригла Брайана. Впервые за два года он побрился. Женщина дала мужчине телефон и помогла получить доступ к финансовой помощи от провинции.

«Он очень добрый. Замечательно общается с моими детьми и животными. Мы очень ценим его помощь на ферме, – рассказала Даниэль. – Он просто попал в трудную ситуацию».

Даниэль организовала сбор средств для Брайана на платформе GoFundMe.
«Я очень хочу собрать достаточно денег, чтобы Брайан смог поселиться в хорошем тёплом месте. Он жил в холодном сарае. Пока мы сняли для него гостиницу на два дня. Срочно нужна помощь», – написала она.

Собрали 10 810 канадских долларов на жильё и одежду. Брайана тронула поддержка людей. «Я изумлён. Не могу поверить, что кто-то так заботится обо мне», – сказал мужчина.

«Этот случай тоже повлиял на мою жизнь. Моё единственное желание – помочь людям, оставшимся без крова. Но для этого нужно объединить усилия многих. Именно это помогло Брайану. Думаю, поэтому мы смогли за короткое время решить его проблемы», – поделилась Даниэль.

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...