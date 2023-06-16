Женщина, которая не может ходить, и слепой мужчина покоряют горы

Тревор Хан и его подруга Мелани Кнехт доказали, что инвалидность не преграда для покорения горных вершин.



У Мелани врождённое нарушение развития позвоночника, и она не может ходить. Всю жизнь девушка передвигается на инвалидной коляске. Тревор лишился зрения из-за болезни несколько лет назад.

Оба живут в городе Форт-Коллинз в штате Колорадо. Молодые люди впервые встретились на занятиях по адаптивному боксу (вид спорта для людей с инвалидностью), а через несколько недель – на занятиях по скалолазанию. Вскоре они выяснили, что у них есть общая черта – любовь к природе.



В детстве Мелани часто проводила время на природе. Она побывала на острове Пасхи и поднялась на отвесные скалы в переноске на спине скалолаза. Тревор любит спорт на свежем воздухе и не оставлял увлечение, даже ослепнув.

Молодые люди подружились и решили объединить свои возможности, чтобы вместе подняться на горы в Колорадо.

Во время похода Мелани сидит в переноске на спине Тревора. «Я описываю всё, что вижу, и говорю Тревору куда идти, – рассказала Мелани. – Он – ноги, я – глаза. Вместе мы – команда».



По мнению друзей, самое лучшее в походе вдвоём – достичь того, что другие считают невозможным.

«Я так счастлив, что могу помочь кому-то. Просто забраться на вершину горы, куда не может заехать машина, и ощутить радость. Самое лучшее – подарить Мелани возможность улыбаться», – рассказал Тревор.

Мелани говорит, что походы дают ей ощущение свободы. «Я всю жизнь была в инвалидном кресле, и это удивительное чувство – оставить его в нескольких километрах позади на тропе. Это прекрасное чувство!», – добавила она.



Мелани советует тем, кто встречает в жизни людей-инвалидов: «Задавайте вопросы людям с инвалидностью, чтобы узнать, что им нравится, чем они хотят заниматься. Не исключайте их из своей жизни, считая, что они ни на что не способны».