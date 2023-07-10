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Ледяные угощения помогают питомцам Берлинского зоопарка спастись от жары

Ледяные угощения помогают питомцам Берлинского зоопарка спастись от жары

Замороженный десерт в 30-градусную жару – самое желанное угощение для питомцев Берлинского зоопарка, и гориллы не..

Дата загрузки: 2023-07-11

Ледяные угощения помогают питомцам Берлинского зоопарка спастись от жары

Замороженный десерт в 30-градусную жару – самое желанное угощение для питомцев Берлинского зоопарка, и гориллы не исключение. В их вольере перед трапезой разыгрывается целый спектакль.

Сначала фруктовый лёд пробует самец по кличке Санго. Четыре самки и двухлетний детёныш Тилла деликатно наблюдают со стороны.

[Кристиан Аус, смотритель]:
«Конечно, у самца абсолютный приоритет – ему достаётся лучшее. Его дамы и юная Тилла очень осторожны. Они смотрят, как он себя ведёт. Если он оставит немного и отойдёт в сторону, тогда они чуть осмелеют и тоже попробуют».

Ледяной десерт для горилл готовят из фруктового чая и йогурта. Сахар не добавляют.

Замороженные угощения получают и другие питомцы: свиньи, тапиры и носорог. Им дают фрукты, овощи и зелень, замороженные в воде. Холодный десерт не только помогает животным освежиться, но и вносит некоторое разнообразие в привычный образ жизни.

Берлинский зоопарк – один из самых крупных в Германии. Здесь содержат 15 тысяч животных полутора тысяч видов.
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