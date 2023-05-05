Бездомная собака пришла в клинику за помощью

В ветеринарную клинику в Бразилии пришёл бездомный пёс, который хотел «получить консультацию». Собака зашла хромая, а затем села возле стены и стала ждать.



Ветеринар Дайсе Феррейра да Силва заметила мохнатого пациента и вышла его осмотреть. Всех сотрудников клиники удивило, что пёс обратился за помощью.

«Oн выставил вперёд лапу, как бы здороваясь и показывая, что ему больно», – рассказала Дэйс. – Мы удивились, потому что он обратился по адресу».



Собаку попросили пройти в комнату для осмотра. Она подчинилась команде. Врач обнаружила, что лапа болит из-за повреждённого когтя. Кроме того, у собаки была опухоль, которая поддаётся лечению.



Пса накормили и помыли. Ему также назначили лечение. Четвероногий питомец пробудет в клинике примерно месяц. Ему нужно пройти курс химиотерапии.

Врач рассказала, что пёс уже не выглядит таким больным. Он просто рад быть рядом с людьми, которые о нём заботятся. Пёс игривый и общительный. Он хорошо ладит с другими животными.

Собаку назвали Квиндим. Когда он выздоровеет, ему постараются найти любящих хозяев.

Доктор Дейс, часто оставляет еду и воду возле ветеринарной клиники для бездомных животных. Она сказала, что с радостью им помогает. Смотрите видео.

