Как решают проблему бездомных кошек в Нью-Йорке

Жаркий летний вечер в бруклинском районе Флэтбуш в Нью-Йорке. Под брошенными машинами прячутся бездомные кошки. Но..

Жаркий летний вечер в бруклинском районе Флэтбуш в Нью-Йорке. Под брошенными машинами прячутся бездомные кошки. Но вот они слышат знакомый голос и выходят из укрытий. Кэй Мэйсон подкармливает их последние 10 лет.

[Кэй Мэйсон, любительница кошек]:

«Я забочусь о бездомных кошках, а они отвечают мне любовью. Я знаю, что с некоторыми из них жестоко обращались, кого-то выбросили на улицу. Это грустно. Увидев меня, они подходят, и я счастлива. Я прихожу к ним в любую погоду».

Всё началось с того, как десять лет назад женщина увидела кошек, питающихся на помойке. Она пошла в магазин и купила им десять банок кошачьего корма.

[Кэй Мэйсон, любительница кошек]:

«Хотя корм недешёвый, я продолжаю его покупать. Детей у меня нет. Семья живёт в Тринидаде. Так что трачу деньги на кошек».

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Раньше местная колония бродячих кошек была гораздо больше.

Теперь же помогает местная некоммерческая организация Flatbush Cats. Она забирает животных для стерилизации, после чего возвращает обратно. При этом программа рассчитана и на домашних питомцев, ведь они тоже играют немалую роль в размножении бездомных кошек. А более половины семей в США не могут позволить себе визит к ветеринару.

Нью-йоркские приюты для животных переполнены уже несколько десятилетий. По некоторым оценкам, на улицах мегаполиса живёт около 500 000 кошек.

Сейчас Flatbush Cats строит новую клинику для стерилизации площадью более 300 квадратных метров. Там собираются проводить более 7500 операций в год.

[Райан Тарпи, сотрудник Flatbush Cats]:

«Иногда работа кажется непосильной. Видеть такое количество кошек, страдающих, умирающих на улице – это просто ужасно. В настоящее время у нас даже близко нет такого количества ресурсов, чтобы полностью решить эту проблему. Но клиника – хорошее начало. Мы надеемся, что это поможет повысить осведомленность о важности стерилизации».

Клинику планируют открыть в сентябре.

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