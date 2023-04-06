Бывший наркоман пробежит 325 километров и соберёт деньги для центра реабилитации

Он висел на волоске от смерти, но бег изменил его жизнь. Теперь австралиец Майкл Роукрофт каждую..
Дата загрузки: 2023-04-06
Он висел на волоске от смерти, но бег изменил его жизнь. Теперь австралиец Майкл Роукрофт каждую неделю пробегает по 100 километров.
[Майкл Роукрофт, житель Аделаиды]:
«Когда я бегу, мой разум свободен».
22-летний житель Аделаиды – бывший наркоман.
Из-за своей зависимости Майкл опустился до самого дна и стал бездомным.
[Майкл Роукрофт, житель Аделаиды]:
«Я дошёл до того, что крал у родных большие суммы денег».
Однажды мужчина чуть не расстался с жизнью. Ему нанесли семь ножевых ранений.
[Майкл Роукрофт, житель Аделаиды]:
«Я шесть раз был при смерти и потерял почти всю кровь».
Это стало последней каплей. В прошлом году Майкл попросил помощи у родных. Его отправили в реабилитационный центр, который находится в горной местности.
[Майкл Роукрофт, житель Аделаиды]:
«Для меня это было последним средством. Оставалось либо попросить помощи, либо умереть».
В реабилитационном центре австралиец открыл в себе любовь к бегу.
[Андреа Гордон, нарколог]:
«Это может играть роль отвлекающего фактора. Также улучшается физическая форма. И в то же время запускаются механизмы, которые помогают устранить зависимость».
По мнению экспертов, занятия спортом помогают излечиться от зависимости.
[Андреа Гордон, нарколог]:
«Доказано, что это улучшает физическое и психическое состояние, то есть помогает избавиться от тревоги и депрессии и снижает потребность в психоактивных веществах».
Майкл хочет отблагодарить людей, которые ему помогли. Он планирует пробежать марафон длиной 325 километров и собрать деньги для реабилитационного центра. Маршрут будет проходить вдоль лавандовых полей на юге Австралии. Мужчина планирует пробежать дистанцию быстрее, чем за четыре с половиной дня, и побить существующий рекорд.
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