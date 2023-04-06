Бывший наркоман пробежит 325 километров и соберёт деньги для центра реабилитации

Он висел на волоске от смерти, но бег изменил его жизнь. Теперь австралиец Майкл Роукрофт каждую..

Он висел на волоске от смерти, но бег изменил его жизнь. Теперь австралиец Майкл Роукрофт каждую неделю пробегает по 100 километров.

[Майкл Роукрофт, житель Аделаиды]:

«Когда я бегу, мой разум свободен».

22-летний житель Аделаиды – бывший наркоман.

Из-за своей зависимости Майкл опустился до самого дна и стал бездомным.

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[Майкл Роукрофт, житель Аделаиды]:

«Я дошёл до того, что крал у родных большие суммы денег».

Однажды мужчина чуть не расстался с жизнью. Ему нанесли семь ножевых ранений.

[Майкл Роукрофт, житель Аделаиды]:

«Я шесть раз был при смерти и потерял почти всю кровь».

Это стало последней каплей. В прошлом году Майкл попросил помощи у родных. Его отправили в реабилитационный центр, который находится в горной местности.

[Майкл Роукрофт, житель Аделаиды]:

«Для меня это было последним средством. Оставалось либо попросить помощи, либо умереть».

В реабилитационном центре австралиец открыл в себе любовь к бегу.

[Андреа Гордон, нарколог]:

«Это может играть роль отвлекающего фактора. Также улучшается физическая форма. И в то же время запускаются механизмы, которые помогают устранить зависимость».

По мнению экспертов, занятия спортом помогают излечиться от зависимости.

[Андреа Гордон, нарколог]:

«Доказано, что это улучшает физическое и психическое состояние, то есть помогает избавиться от тревоги и депрессии и снижает потребность в психоактивных веществах».

Майкл хочет отблагодарить людей, которые ему помогли. Он планирует пробежать марафон длиной 325 километров и собрать деньги для реабилитационного центра. Маршрут будет проходить вдоль лавандовых полей на юге Австралии. Мужчина планирует пробежать дистанцию быстрее, чем за четыре с половиной дня, и побить существующий рекорд.

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