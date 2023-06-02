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Телеканал NTD

Как бездомный пёс освободил питбуля

Как бездомный пёс освободил питбуля
Как бездомный пёс освободил питбуля

Эта история произошла в Новороссийске. Дмитрий Тимченко у входа в магазин заметил привязанного пятнистого питбуля.

Хозяйка пса пошла за покупками и оставила питомца одного. В это время мимо проходил бездомный пёс. Он решил, что питбулю нужна помощь и стал его освобождать. Бездомный пёс тянул за поводок до тех пор, пока узел не ослаб, а затем и вовсе развязался. Питбуль, почувствовав свободу, решил убежать вместе с новым другом.

«Я много раз видел этого пса в городе. Он всегда пользуется пешеходным переходом, чтобы перейти улицу. Очень умный пёс», – рассказал Дмитрий.

Увидев, что питбуль вот-вот уйдёт, Дмитрий решил вмешаться. «Мы зашли в магазин и позвали хозяйку по громкой связи, – вспоминает мужчина. – Она вышла на улицу и забрала питбуля».

По словам Дмитрия, бездомный пёс в хорошей форме, несмотря на то, что его дом – улица.

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