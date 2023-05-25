Бездомную собаку с игрушкой удалось найти и спасти

К спасателям животных в Детройте попала фотография немецкой овчарки. Она шла под дождём с мягкой игрушкой в зубах.



«Мне прислали несколько сообщений и фотографий этой собаки. Она несла мягкую игрушку, идя по центру Детройта. Это душераздирающее фото», – поделился Гейл Монтгомери соучредитель Лиги спасения животных. Фотографию размножили и дали спасателям. Они отправились на поиски.



Когда собаку нашли, её отвезли к ветеринару. У Никки (так назвали собаку) обнаружили паразитов в лёгких. В желудке были пластиковые пакеты, ветки и кости. Она страдала от истощения.



По мнению специалиста, который изучает поведение животных, игрушки стимулируют умственную и физическую активность собак. Они также помогают снять стресс и уменьшить тревожность. Некоторым собакам жевание игрушки помогает успокоиться.



Благодаря помощи людей Никки выздоравливает не только физически, но и психологически. Здоровая диета и доброе отношение новых хозяев полностью изменили жизнь собаки. «Чем добрее к ней относятся, тем ласковее и добрее она становится», – рассказал Гейл.



Никки ещё спит с игрушкой, но уже не нуждается в ней как прежде. Животное большую часть времени проводит с любящими хозяевами.

Гейл хочет вдохновить историей Никки всех людей и напомнить, что многим животным нужна помощь. Они могут не попасть в новости, но им так же нужны забота и любовь. «Никки не единственная собака, которая бродит по городу. Так получилось, что у неё с собой была игрушка, и шёл дождь. Ей повезло».