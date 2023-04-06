Торнадо обрушился на Миссури: пятеро погибших

Ещё пять человек стали жертвами торнадо в США. Смерч пронёсся перед рассветом по юго-востоку штата Миссури,..

Ещё пять человек стали жертвами торнадо в США. Смерч пронёсся перед рассветом по юго-востоку штата Миссури, опустошив округ Боллинджер.

С домов сорваны крыши, повалены деревья и столбы линий электропередачи.

Также пять человек пострадали. По данным местных властей, повреждено 87 построек, из них 12 зданий разрушены.

Торнадо опустился в этот район около полчетвёртого утра по местному времени. В целом на Среднем западе США в ту ночь зафиксировали более 12 смерчей.

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По словам губернатора Миссури, на восстановление уйдёт много времени.

Напомним, несколькими днями ранее серия разрушительных торнадо убила не менее 32 человек на юге и Среднем Западе США.

А около двух недель назад в результате нашествия торнадо в городке Роллинг-Форк в штате Миссисипи погибло 26 человек.

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