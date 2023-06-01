Инфляция во Франции заставила покупателей экономить на качестве еды

Французы всегда гордились своей едой и серьёзно относились к её качеству. Однако теперь многим приходится затягивать..

Французы всегда гордились своей едой и серьёзно относились к её качеству. Однако теперь многим приходится затягивать пояса и экономить из-за высокой инфляции.

Ведущее статистическое агентство страны сообщило, что в апреле расходы домохозяйств на еду упали на рекордные 10%. Это самый низкий показатель с 2009 года.

При этом в марте цены на продовольствие во Франции выросли примерно на 16%.

Сандра – жительница Парижа и мать двоих детей.

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[Сандра Хамадуш, жительница Парижа]:

«Определённо, я покупаю самое дешёвое, ищу распродажи, особенно на немарочный товар. Теперь сравниваю цены за килограмм или за штуку. Раньше этого не делала».

Французы повсеместно пытаются сократить расходы на еду. Ещё одно исследование показывает, что каждые восемь из десяти потребителей в последние месяцы изменили свои покупательские привычки.

Более половины сказали, что больше не покупают определённые продукты. Около 44% переключились на более дешёвые, а также стали покупать меньше мяса и рыбы.

Рост цен оказывает давление на правительство.

Министр финансов Брюно Лё Мэр сказал, что розничные торговцы в последнее время снизили цены, однако этого недостаточно. По его словам, 75 крупных производителей продуктов питания, которые поставляют 80% того, что едят французы, должны возобновить переговоры о ценах. В противном случае министр обещает поднять для них налоги.

Производители говорят, что несут убытки из-за высоких цен на энергоносители и повышения зарплат.

Впрочем, некоторые из них за последний год увеличили свою прибыль.

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