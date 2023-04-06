Индийский стартап делает сумки и рюкзаки из пластиковых отходов

Шьют сумки и спасают природу. Этот стартап в индийском городе Пуна создаёт аксессуары из полиэтиленовых пакетов..

Шьют сумки и спасают природу. Этот стартап в индийском городе Пуна создаёт аксессуары из полиэтиленовых пакетов и из упаковки из-под чипсов и печенья.

На первом этапе весь материал моют и дезинфицируют. Потом сушат на солнце.

[Нандан Бхат, глава компании EcoKaari]:

«Всё делается вручную, электрическое оборудование не используется, и энергия не потребляется. После сушки мы всё сортируем по цвету и размеру. У нас есть много полиэтиленовых пакетов толщиной 50 микрон и есть потолще, поэтому мы их разделяем».

После сортировки пакеты и упаковку разрезают на тонкие полосы. Затем скручивают в моток на устройстве, сделанном из велосипеда. Из пластиковой «пряжи» ткут ткань на станке.

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Дальше за дело берутся дизайнеры. Они шьют хозяйственные и дамские сумки, рюкзаки, кошельки и другие изделия. Всё можно купить в магазине при фабрике.

Так индийский стартап вносит вклад в охрану окружающей среды. По данным ООН, в мировом океане скопилось 100 миллионов тонн пластиковых отходов. Микропластик находят даже во внутренностях глубоководных животных, таких как киты.

В Индии ежегодно используют 14 миллионов тонн пластика. Отходы засоряют реки и города, поскольку в стране не налажена система утилизации.

[Нандан Бхат, глава компании EcoKaari]:

«Мы стараемся защитить природу, перерабатывая одноразовый пластик, такой как различная упаковка и полиэтиленовые пакеты. Мы также начали использовать плёнку от старых видеокассет».

У стартапа есть и другая цель – дать работу индийской молодёжи.

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