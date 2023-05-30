Тунисские фермеры в этом году собирают урожай раньше, чтобы хватило хотя бы на корм для скота...

Неурожай в Тунисе из-за засухи: фермеры собирают зерновые раньше, чтобы хватило на корм

Тунисские фермеры в этом году собирают урожай раньше, чтобы хватило хотя бы на корм для скота. В стране продолжается сильнейшая засуха. При этом у правительства не хватает денег на импорт пшеницы, из-за чего в пекарнях заканчивается хлеб.

Хасан владеет фермой в пригороде столицы. Говорит, что засадил пшеницей 150 гектаров. Но спасти удалось только 20. Этого хватит лишь для того, чтобы засадить поля в следующем году. На продажу или потребление ничего не останется.

[Хасан Четуи, фермер]:

«Все эти колосья послужат кормом, поскольку они пусты из-за засухи. Несмотря на то, что мы находимся в районе орошения, мы не были обеспечены водой, что делает эти колосья непригодными для использования».

Засуха в Тунисе продолжается последние три года. Впрочем, климатологи уверены, что она может стать постоянной, и в стране со временем станет ещё суше и жарче.

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Уже сейчас водохранилища высохли, земля потрескалась, а воду стали нормировать.

Ожидается, что в этом году соберут только 250 тысяч тонн зерновых. В прошлом было 750 тысяч. Это означает, что 95% злаков власти должны будут импортировать. При этом до засухи в стране в среднем потребляли полтора миллиона тонн злаков в год.

В пекарнях уже начали заканчиваться запасы муки. Хлеб теперь есть не всегда. Растут очереди. Наблюдается нехватка и других товаров.

Пекарь Исмаил говорит, что будет закрываться, поскольку муки нет.

[Исмаил Буабделли, пекарь]:

«Мы побывали на четырех пшеничных мельницах, муки не нашли. Нам выделили квоту, мы идём в торговую палату, нас посылают на мельницу, а работники мельницы говорят, что муки нет».

В прошлом году Всемирный банк выделил Тунису 130 миллионов долларов, чтобы страна могла импортировать пшеницу по мировым ценам. Кроме того, правительство подняло закупочную цену на пшеницу для фермеров, чтобы их поддержать.

При этом президент Каис Саид возлагает ответственность за экономические проблемы Туниса на коррупцию в предыдущих администрациях, а также на деятельность преступных группировок.

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