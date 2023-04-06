Мужчина напал на детский сад с топором, убив четыре ребёнка

Четверо детей погибли и ещё пятеро были ранены в результате страшного инцидента в Бразилии. 25-летний мужчина,..
Дата загрузки: 2023-04-06
Это произошло в городе Блуменау на юге Бразилии.
Нападавший перелез через ограждение дошкольного учреждения и начал без разбора наносить удары оружием. Затем он сам явился в полицейский участок и сдался.
По данным полиции, погибли три мальчика в возрасте четырёх и пяти лет, а также 7-летняя девочка. Четверо раненых детей – в больнице; им от трёх до пяти лет. Ещё один ребёнок получил лёгкие ранения.
Родители детей не могут прийти в себя от шока.
[отец выжившей девочки]:
«Когда я об этом узнал, я был в ужасе. Примчался сюда. Слава Богу, моей дочери не было среди погибших. Слава Богу, с ней всё хорошо физически. Но морально она разбита. Как теперь сделать так, чтобы она это забыла?»
К месту атаки приносят цветы и свечи. Нападения на школы для Бразилии не редкость. Но на детские сады подобных атак ещё не совершали.
[муж воспитательницы детского сада]:
«Моя жена – боец. Она спасла много детей, заперев их в ванной. Она спасла их, поскольку она действовала быстро и спрятала детей. Я очень благодарен».
Президент Бразилии назвал случившееся чудовищным. В штате объявлен трёхдневный траур.
[Луис Инасиу да Силва, президент Бразилии]:
«Сегодня день, когда мы обрушиваемся с гневом на существо, которое кажется человеком. У него есть голова, руки, ноги, глаза. Но оно совершило чудовищное дело. Все мы – отцы, матери, бабушки и дедушки – не ожидали, что такое может произойти».
Мотивы нападавшего неизвестны.
Инцидент произошёл спустя около недели после атаки в школе Сан-Паулу. Там 13-летний ученик зарезал ножом учителя.
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