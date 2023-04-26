Рекордная жара в апреле: Испания продолжает страдать от небывалой засухи

Испания готовится к новым температурным рекордам уже в апреле. Ожидается, что столбик термометра поднимется до 40..

Испания готовится к новым температурным рекордам уже в апреле. Ожидается, что столбик термометра поднимется до 40 градусов по Цельсию. Это будет максимумом для этого месяца с 1961 года.

В стране раньше откроют общественные бассейны, а также адаптируют школьные расписания. Метеорологи же предупреждают об опасности лесных пожаров.

Причиной такой погоды называют очень тёплый и сухой воздух из Африки в сочетании с отсутствием ветра.

Эксперты говорят, что такие несезонные температуры станут типичными для лета.

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Город Севилья находится в самом жарком регионе Испании на юго-западе. Здесь увеличили бюджет для служб экстренной помощи. А во время апрельской ярмарки, которая собирает сотни тысяч посетителей, дежурило больше медработников на случай тепловых ударов.

[местная жительница]:

«Чрезвычайно жарко. Я вернулась с работы и в середине дня окунулась в эту невыносимую жару. Ночью становится прохладнее. Но днём просто сложно дышать». [местный житель]:

«Ужасно. Не представляю, как девушки переживают это в своих платьях фламенко. Я только пришёл, а уже трудно дышать».

Уже 36 месяцев подряд в Испании выпадает меньше среднего количества осадков. Водохранилища заполнены на 50%. Это немного больше, чем в прошлом году, но ниже среднего показателя за последнее десятилетие.

Министр по экологическим преобразованиям говорит, что ближайшие месяцы будут сложными.

[Тереса Рибера, министр по экологическим преобразованиям]:

«В мае, июне и июле объём осадков будет средним. Но, учитывая, что в последние месяцы дождей было значительно меньше среднего, это вызывает большое беспокойство».

В ответ на засуху правительство объявило о налоговых льготах более чем для 800 тысяч фермеров, чей урожай высох. Объём составит около 1,8 миллиарда евро. Налоговые послабления для некоторых культур, включая оливки и миндаль, достигнут 50%.

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