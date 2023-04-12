Мусульмане Индии отказываются от больших семей

Индианка Раизда Яхия выросла в большой семье среди шести братьев и сестёр. Её родители – консервативные..

Индианка Раизда Яхия выросла в большой семье среди шести братьев и сестёр. Её родители – консервативные мусульмане – позаботились о том, чтобы все их дети получили образование. В то время это было редкостью в мусульманской общине.

В целом большинство мусульманских семей были большими.

[Раизда Яхия, жительница Индии]:

«Мусульмане, особенно очень религиозные, верят и пропагандируют, что контрацепция и планирование семьи запрещены Богом, поэтому не следует их практиковать. Но на самом деле такого в Коране нет».

Сама Раизда решила завести только двух детей.

[Раизда Яхия, жительница Индии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мой сын женат, у него двое детей, а моя дочь до сих пор не замужем. Но в будущем, кто знает, у них может быть ещё меньше детей».

В последний раз перепись в Индии делали в 2011 году. Согласно её данным, мусульмане были крупнейшим религиозным меньшинством в стране. Их 13% от общей популяции в 1,4 миллиарда.

Уровень рождаемости в этой общине был также самым высоким по стране – 2,3. Однако за последние 20 лет этот показатель пережил самый резкий спад по сравнению с представителями других религий.

В этой семье, проживающей на севере Индии, трое взрослых детей. Их отец также решил не заводить большую семью, зато обеспечить всех детей образованием.

[Шахид Парвез, житель Индии]:

«Ситуация была такой, что, если семья большая, то мы страдали в каждом аспекте, включая образование».

Дети этого мужчины говорят, что маленькие семьи сейчас – единственный способ выжить в условиях растущих цен.

Правительства штатов Индии также принимает меры по сдерживанию роста населения. Самый густонаселённый штат Уттар-Прадеш предложил лишать многодетные семьи государственных субсидий, а также права работать в правительстве штата.

Несмотря на это, Индия с населением 1,4 миллиарда человек, как ожидается, обгонит Китай в качестве самой густонаселённой страны в мире уже к концу апреля.

Короткая ссылка на эту страницу: