Рекордные $2,2 млн заплатили на аукционе за кроссовки Майкла Джордана

Обувь легенды американского баскетбола Майкла Джордана ушла с молотка за рекордную сумму. Air Jordan стали самой..
Дата загрузки: 2023-04-12
Во время онлайн-торгов 11 апреля за них предложили сумму в два миллиона 200 тысяч долларов. Это стало рекордом.
Кроссовки Джордан надел во второй игре финала НБА 1998 года. Тогда он набрал 37 очков. Это был последний сезон спортсмена.[Брэм Уотчер, представитель Sotheby’s]:
«Они в замечательном состоянии, с красивыми крупными серебряными подписями. И он надевал их, чтобы играть. Так что это действительно впечатляющий экземпляр».
Впрочем, предложенная сумма всё же не такая большая, как прогнозировали. Аукционный дом рассчитывал выручить за обувь до четырёх миллионов долларов.
В ходе торгов также продали другие памятные вещи из мира спорта, в том числе принадлежавшие звёздам баскетбола, футбола и тенниса.
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