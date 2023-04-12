Рекордные $2,2 млн заплатили на аукционе за кроссовки Майкла Джордана

Обувь легенды американского баскетбола Майкла Джордана ушла с молотка за рекордную сумму. Air Jordan стали самой..

Обувь легенды американского баскетбола Майкла Джордана ушла с молотка за рекордную сумму. Air Jordan стали самой дорогой парой кроссовок, когда-либо проданной на аукционе.

Во время онлайн-торгов 11 апреля за них предложили сумму в два миллиона 200 тысяч долларов. Это стало рекордом.

Кроссовки Джордан надел во второй игре финала НБА 1998 года. Тогда он набрал 37 очков. Это был последний сезон спортсмена.

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[Брэм Уотчер, представитель Sotheby’s]:

«Они в замечательном состоянии, с красивыми крупными серебряными подписями. И он надевал их, чтобы играть. Так что это действительно впечатляющий экземпляр».

Впрочем, предложенная сумма всё же не такая большая, как прогнозировали. Аукционный дом рассчитывал выручить за обувь до четырёх миллионов долларов.

В ходе торгов также продали другие памятные вещи из мира спорта, в том числе принадлежавшие звёздам баскетбола, футбола и тенниса.

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