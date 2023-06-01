Свадебная лихорадка в Иордании: на первый план выходит королевская мода

Женитьба иорданского наследного принца Хусейна ибн Абдаллы на Раджве Аль Саиф вызвала большой интерес к королевской моде.

Как ожидается, невеста наденет платье в традиционном стиле.

[Зайнаб Киссвани, дизайнер]:

«Иорданское платье отличается своими геометрическими узорами. Они обычно зависят от регионов. У нас есть север, юг, и середина – пустыня. Стежки соответственно различаются. Некоторые могут быть синими, красными, зелёными».

Наряды королевы Иордании Рании всегда были в центре внимания с момента её свадьбы в 1993 году. Она ещё раз поразила всех своим выбором на так называемую ночь хны в Аммане в честь будущей невестки. Это обряд прощания с родным домом перед свадьбой.

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Королева была одета в традиционное синее платье от ливанского дизайнера Саида Кобейси. Тем временем невеста Аль Саиф надела белое шёлковое платье, украшенное золотым бисером. Его создала саудовский дизайнер Хонайда Серафи. Платье было вдохновлено традиционной одеждой одного из регионов Саудовской Аравии и украшено звёздами и мечами.

[Зайнаб Киссвани, дизайнер]:

«Во время ночи хны мы всегда надеваем тауб – длинное традиционное платье. Здесь мы можем увидеть наряд королевы. Он был особенным, очень красивым. Мисс Раджва была одета в золотое и белое, с особыми эмблемами. Дизайнер добавила иорданскую звезду, а также мечи с саудовского флага».

Спрос на традиционные наряды в преддверии королевской свадьбы значительно вырос.

[Зайнаб Киссвани, дизайнер]:

«Это тауб невесты, его женщины надевают, когда готовятся к свадьбе. Его можно надеть на ночь хны или на официальное предложение. У этого тауба много деталей. Он украшен цветами жасмина. На нём много цветов».

Пара объявила о помолвке в августе прошлого года. 28-летний Хусейн – старший сын короля Абдаллы II и его супруги Рании.

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