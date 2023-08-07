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Фермеры создают блокпосты в пострадавшем от насилия индийском штате Манипур

Фермеры создают блокпосты в пострадавшем от насилия индийском штате Манипур

Импровизированные блокпосты создают в Западном Импхале в индийском штате Манипур. Здесь с начала мая продолжается этнический..

Дата загрузки: 2023-08-07

Фермеры создают блокпосты в пострадавшем от насилия индийском штате Манипур
Импровизированные блокпосты создают в Западном Импхале в индийском штате Манипур. Здесь с начала мая продолжается этнический конфликт между народностями куки и мейтей. Он сопровождается насилием. Погибло уже более 180 человек, сотни пострадали, десятки тысяч были вынуждены покинуть дома.

[Девин, житель деревни Пайенг]:
«Люди из другого племени нападают на наш народ мейтей. Поэтому мы охраняем эту местность, охраняем нашу деревню».

Причиной конфликта стало решение Верховного суда Манипура обязать власти штата рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить народности мейтей статус зарегистрированного племени. Это дало бы мейтеям право на квоты при поступлении на госслужбу и приёме в вузы.

Против выступили представители народности куки. Они заявили, что мейтеи и так обеспеченнее и образованнее, поскольку их община самая многочисленная в штате. В итоге вспыхнуло насилие. Последним трагическим инцидентом стал расстрел трёх человек в округе Вишнупур в минувшую субботу.

Мейтеи – коренные жители Манипура. Они в основном индуисты. Большинство представителей народности куки исповедуют христианство.

Сейчас в Манипуре действует комендантский час. В штат введены войска индийской армии.
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