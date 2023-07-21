До 100 человек ещё могут оставаться под завалами на месте масштабного схода оползня на горный посёлок..

Под оползнем на западе Индии может находиться до 100 человек

До 100 человек ещё могут оставаться под завалами на месте масштабного схода оползня на горный посёлок в Индии.

Трагедия произошла в западном штате Махараштра примерно в 60 километрах от Мумбаи, поздно вечером. Под толстым слоем земли оказалось несколько жилых домов.

Спасатели извлекли тела 16 погибших. Их работе мешает непогода – сильный дождь, ветер и туман.

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[С. Б. Сингх, Национальные силы реагирования на ЧС]:

«Мы планируем разделить участок размером 250 на 200 метров на разные зоны, разные категории, разные виды работ. С помощью местных жителей мы сможем извлечь тела, поскольку они расскажут, сколько людей проживало в том или ином доме».

В посёлке проживало более 200 человек. Около 80 удалось спасти.

Эта женщина потеряла семерых родственников.

[Дхонди Даамалска, родственница погибших]:«Мы узнали об оползне, и все побежали сюда. Потом приехали министры и инспектор полиции. Они были здесь до утра». [Джхома Угда, родственник погибших]:«У моей жены Ананди погибли отец и мать. Она в отчаянии. Её брат тоже погиб. Остался в живых только второй брат. Он молодой, и когда случилась трагедия, его не было дома».

Оползень сошёл в результате ливней. В Индии с 1 июня продолжается сезон дождей. В целом погибло уже более ста человек, в основном – на севере страны. Там осадков выпало на 40% больше средней нормы.

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