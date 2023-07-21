Под оползнем на западе Индии может находиться до 100 человек

До 100 человек ещё могут оставаться под завалами на месте масштабного схода оползня на горный посёлок..
Дата загрузки: 2023-07-21
Трагедия произошла в западном штате Махараштра примерно в 60 километрах от Мумбаи, поздно вечером. Под толстым слоем земли оказалось несколько жилых домов.
Спасатели извлекли тела 16 погибших. Их работе мешает непогода – сильный дождь, ветер и туман.[С. Б. Сингх, Национальные силы реагирования на ЧС]:
«Мы планируем разделить участок размером 250 на 200 метров на разные зоны, разные категории, разные виды работ. С помощью местных жителей мы сможем извлечь тела, поскольку они расскажут, сколько людей проживало в том или ином доме».
В посёлке проживало более 200 человек. Около 80 удалось спасти.
Эта женщина потеряла семерых родственников.[Дхонди Даамалска, родственница погибших]:
«Мы узнали об оползне, и все побежали сюда. Потом приехали министры и инспектор полиции. Они были здесь до утра». [Джхома Угда, родственник погибших]:
«У моей жены Ананди погибли отец и мать. Она в отчаянии. Её брат тоже погиб. Остался в живых только второй брат. Он молодой, и когда случилась трагедия, его не было дома».
Оползень сошёл в результате ливней. В Индии с 1 июня продолжается сезон дождей. В целом погибло уже более ста человек, в основном – на севере страны. Там осадков выпало на 40% больше средней нормы.
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