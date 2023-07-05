Находка в древнем городе майя открывает новые тайны

Эти керамические таблички – новая уникальная находка в археологическом комплексе Эль-Мирадор на севере Гватемалы. По мнению..

Эти керамические таблички – новая уникальная находка в археологическом комплексе Эль-Мирадор на севере Гватемалы. По мнению учёных, изделия указывают на связь между двумя древнейшими культурами – цивилизациями ольмеков и майя.

Таблички сделаны в среднепоздний период предклассической эры Мезоамерики, который длился примерно с 1000 по 350 год до нашей эры.

[Ричард Хансен, археолог]:

«Первые обитатели низменностей наблюдали за ольмеками, а ольмеки также знали о майя. Между ними была некоторая конкуренция».

Эль-Мирадор – крупнейшая метрополия майя. Первые постройки здесь возникли более 2500 лет назад.

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[Карлос Моралес Агилар, археолог]:

«В 300 году до нашей эры майя в Эль-Мирадоре достигли пика расцвета. У них уже было довольно сложное городское планирование. Они создали систему жизнеобеспечения для большого числа людей».

Эль-Мирадор занимает площадь в 132 квадратных километра. На его территории уже раскопали остатки 400 поселений.

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