Португальская и немецкая полиция начали обследовать водоём в Португалии недалеко от места, где в 2007 году..

В Португалии обследуют водоём в районе пропажи 3-летней британки 16 лет назад

[Джим Гэмбл, бывший следователь]:

«Немецкая полиция не сбавляет темпа, не ослабляет давление, продолжает вкладывать силы. На каком-то этапе в этом деле должен случиться прорыв».

Португальская и немецкая полиция начали обследовать водоём в Португалии недалеко от места, где в 2007 году пропала 3-летняя британская девочка Мэдлин Макканн.

Исчезновение Мэдлин 16 лет назад широко освещалось в СМИ. 3 мая 2007 года девочка исчезла из номера отеля, в котором её семья остановилась во время отпуска на португальском курорте Прая-да-Луш.

Её родители в это время ужинали с друзьями в ресторане в 50 метрах от отеля. Вместе с Мэдлин в номере также спали младшие близнецы.

[Кейт Макканн, мать Мэдлин]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В этом деле было много неожиданных поворотов. Так, родители судились с таблоидами, которые предположили, что те причастны к похищению Мэдлин.

Однако в июне 2020 года британская и немецкая полиция объявили, что определили нового подозреваемого – 43-летнего немца Кристиана Брюкнера. В то время он отбывал наказание за сексуальное насилие в отношении другого ребёнка.

[Ганс Кристиан Вольтерс, прокурор]:

«Прокуратура Брауншвейга ведёт расследование в отношении 43-летнего гражданина Германии по подозрению в убийстве в рамках дела об исчезновении трёхлетней Мэдлин Макканн 3 мая 2007 года».

Полиция установила, что Брюкнер остановился в своём трейлере на курорте Прая-да-Луш именно в то время, когда там отдыхала семья Макканн.

Брюкнер промышлял кражами в отелях и продавал наркотики. А в 2022 году его приговорили к семи годам тюрьмы за то, что он изнасиловал и ограбил 72-летнюю американку.

Сам он отрицает свою причастность к пропаже девочки. Официальных обвинений ему пока не выдвинули.

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