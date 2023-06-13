Эти миниатюрные косточки – на самом деле древние музыкальные инструменты. Израильские археологи обнаружили на севере страны..

Флейты из птичьих костей возрастом 12 тыс. лет нашли в Израиле

Эти миниатюрные косточки – на самом деле древние музыкальные инструменты. Израильские археологи обнаружили на севере страны флейты возрастом около 12 тысяч лет. Их делали из костей птиц. Возможно, в то время люди совершенствовали своё взаимодействие с животным миром и делали такие для имитации птичьего крика.

Находку сделали в долине Хула, которая и по сей день остаётся популярным местом наблюдения за пернатыми. В общей сложности обнаружили семь маленьких костей птиц в виде флейт.

Исследовательская группа сделала копии хрупких оригиналов, которые, как они обнаружили, издавали высокие трели, напоминающие крики хищных птиц.

[Тал Симмонс, антрополог]:

«Они очень редкие. Когда я их обнаружила, стыдно признаться, но мне потребовалась помощь других, чтобы понять, что там были отверстия. Их проделали путём сверления. Там были отверстия для пальцев и мундштука».

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По одной из версий, флейты использовались для привлечения хищных птиц, а именно евразийского перепелятника и обыкновенной пустельги. Они были нужны, чтобы напугать водоплавающих птиц, облегчив их поимку.

Ежегодно через долину Хула пролетает более 500 миллионов птиц, мигрирующих между Европой и Африкой. Поэтому место популярно у орнитологов.

Флейты-кости принадлежали евразийским лысухам и чиркам. Их нашли там, где 12 тысяч лет назад обитали охотники-собиратели из последней эпохи натуфийской культуры.

Это был период, когда наши предки начинали селиться в домах, выращивать урожай и приручать животных.

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